Lebbekenaar met papiergevouwen vliegtuigjes naar Red Bull-finale

Een wachtlijst van 100 dieren, dat is waar de uitbaters van knaagdieren- en konijnenopvang Het Knaagtandje in Geraardsbergen momenteel mee te kampen hebben. Want voor heel veel kinderen, en ook ouders, is er niets is zo vertederend als een konijntje om te geven of te krijgen, zeker in de paasvakantie, maar die interesse is soms snel voorbij. In het asiel kunnen ze de toevloed nauwelijks bijbenen.