Niet alleen in Lokeren wordt er gefeest dit weekend, ook in Zottegem vindt er een festival plaats. Op de Bevegemse Vijvers wordt de 8ste editie van Dance D-Vision georganiseerd. Zowel vanavond als morgenavond is het dancefestival zo goed als uitverkocht. Ze verwachten hier 25.000 mensen. Ook in Zottegem zal de organisatie extra maatregelen nemen tegen de hitte.