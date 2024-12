Lebbeke geeft weides nummer zodat hulpdiensten sneller eigenaar kunnen opsporen

Net als de huizen, krijgen de weides in Lebbeke binnenkort ook een huisnummer. Zo kan de politie sneller contact opnemen met de eigenaars van de dieren, bij problemen. Als een dier gewond is of is uitgebroken, dan bellen mensen vaak naar de politie. Maar de juiste weide aanduiden, en op die manier terecht komen bij de eigenaar van de dieren. Dat is niet altijd even eenvoudig. Zo gaat veel tijd verloren. De gemeente Lebbeke roept nu alle landbouwers op. Om zich te melden, zodat ze binnenkort een weidenummer kunnen ophangen aan de afsluiting.