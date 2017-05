De plannen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven op linkeroever en de daaraan gekoppelde natuurontwikkeling liggen in de vuilbak. De Raad van State heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan gedeeltelijk vernietigd. Dat wil nu zeggen dat alle gebieden die in de plannen als natuur werden aangeduid weer havenuitbreidingsgebied of landbouwgebied zijn. Dat is heel belangrijk nieuws voor de gehuchten in de polder, want die blijven voorlopig buiten schot. Voor het Logistiek Park Waasland in Verrebroek maakt de Raad van State een uitzondering. Dat wordt havengebied. Ook de ontwikkeling op rechteroever gaat gewoon door zoals in de plannen staat opgenomen.