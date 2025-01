Lebbeekse peperkoeken van Vondelmolen veroveren Japanse markt, dankzij eeuwenoud verhaal

De peperkoeken van het Lebbeekse bedrijf Vondelmolen, zullen binnenkort massaal terug te vinden zijn, in supermarkten in Japan. In het Aziatische land zijn ze namelijk dol op de koeken. En dat komt door een eeuwenoud verhaal. Een Engelse roman over Nello en Patrashe, een Belgische jongen en z'n hond, is enorm populair in Japan. En in dat verhaal is het lievelingseten van de jongen.. Peperkoek. Vondelmolen speelt in op dat verhaal om de Japanse markt te veroveren.