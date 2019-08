Hoe groot het verdriet ook is, de wereld, en dus ook het wielrennen, draait ondertussen genadeloos door. Zo is vandaag in Nederland het EK wielrennen begonnen. Maandag gaat in Beveren dan weer de Binck Bank Tour van start. De derde etappe van deze zevendaagse WorldTour wedstrijd is er één met start én aankomst in Aalter, de woonplaats van Bjorg Lambrecht. De gemeente zal er die dag dan ook alles aan doen om Bjorg waardig te gedenken.