Laurens Sweeck maakt favorietenrol waar op Waaslandcross in Sint-Niklaas: "De juiste keuzes gemaakt op het einde"

Mooie woorden van snookerlegende Ronnie O'Sullivan voor Wetteraar Ben Mertens. De Engelsman blijkt fan van Mertens, want het is niet de eerste keer dat hij onze streekgenoot bewierookt. Beiden stonden gisteren tegenover mekaar in de Welsh Open, met als inzet een ticket voor de kwartfinale. O'Sullivan won die partij met 4-0, maar achteraf was hij wel lovend over de jonge Ben Mertens. Die is amper 18, maar laat wel mooie dingen zien in de World Tour. En dat is ook O'Sullivan opgevallen. Vorige maand strooide hij al met complimenten voor Mertens. Nu deed hij dat in de studio van Eurosport opnieuw.