Tot slot nog een kort wielerbericht. Laurens De Plus verlaat op het einde van het seizoen Quickstep. De renner van 22 uit Ninove zal de volgende 2 seizoenen de kleuren van het Nederlandse LottoNL-Jumbo verdedigen. De Plus hoopt zich in zijn nieuwe ploeg verder te ontwikkelen als ronderenner en op termijn uit te groeien tot een kopman. Zaterdag start De Plus in de Vuelta.