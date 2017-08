Last van de buxusmot? Dit moet u doen.

En we blijven nog even aan de Dender, want een paar kilometer verderop in Geraardsbergen is er een pijntoren uit de 13de eeuw blootgelegd. De pijntoren is een onderdeel van de oude stads-omwalling en werd gebruikt als verdedigings-toren en als gevangenis. De toren stond aan de stadsgrenzen en moest de bevolking beschermen tegen aanvallen. Deze vondst is heel waardvol. De restanten zijn blootgelegd tijdens werken aan het stuwen-complex. Helaas kan de toren niet blijven staat door die werken.