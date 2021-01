Langverwachte werken aan Brakelsesteenweg Ninove morgen van start

In de hoop snelheidsduivels een halt toe te roepen komen er in 2021 een aantal extra trajectcontroles en flitscamera's op onze Vlaamse wegen. Ook vier gevaarlijke punten in Oost-Vlaanderen worden hier binnenkort mee uitgerust. Daarvan liggen er drie in onze regio. De N42 in Geraardsbergen, de N406 in Aalst en ook de N8 in Ninove.