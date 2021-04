Een hele week lang nemen paleontologen een unieke verzameling fossielen onder de loep in Cultureel Centrum Stroming in Berlare. De restanten van mammoeten en neushoorns werden vijftig jaar geleden opgegraven in deelgemeente Overmere. Jarenlang lagen ze verborgen in kasten en op zolders. Nu worden ze letterlijk van onder het stof gehaald. De gemeente wil de fossielen tentoonstellen. Terecht zeggen de wetenschappers. Want zo'n collectie kom je niet vaak tegen.