Langverwachte coronabarometer met kleurcodes is zo goed als klaar

In de Kwalestraat in Nieuwerkerken is vanmorgen een woning uitgebrand. Iets na zeven kreeg de brandweer de melding binnen. Op dat moment was er al een grote rookontwikkeling in de voorkamer van het huis. Omdat er meteen werd ingegrepen, kon de brand zich tot die kamer beperken. Door de rook was er wel ook schade in de andere kamers van het getroffen huis. Het vuur ontstond in de matras. De huizen rondom bleven gespaard. De bewoner kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.