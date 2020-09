Langer op schoolbus dan in les: “Vijf uur onderweg, dit kan zo echt niet verder”

Morgen is het zover, dan gaat er weer een nieuw schooljaar van start. Dat is altijd spannend, maar deze keer natuurlijk nog meer door het coronavirus. In het OLVG in Melsele werden de zesdejaars op het einde van vorig schooljaar één week vroeger naar huis gestuurd. Het is dus met een klein hartje dat ze daar morgen beginnen. Maar er is ook vertrouwen. De dagelijkse werking is hier en daar wat aangepast om besmettingen te voorkomen. En als het toch fout zou gaan, liggen er scenario's klaar om in te grijpen.