Lange files op E17 na verkeersongevallen in Beervelde en in Kennedytunnel

Het verkeer op de E17 heeft de hele dag heel wat hinder ondervonden, en dat in beide richtingen. Net voor de middag kwam dat in de richting van Antwerpen door een kop-staart aanrijding tussen twee vrachtwagens, net voor de ingang van de Kennedytunnel. Eén van de chauffeurs raakte daarbij lichtgewond. Rond half een reikte de file al tot Haasdonk. Ook vroeger in de ochtend was er al zware verkeershinder op de E17, maar dan in de andere rijrichting. Net voorbij Beervelde kwam het rond half acht tot een kleine kettingbotsing. Het gevolg daarvan was een file die tot in Waasmunster reikte, met wachttijden tot bijna 2 uur.