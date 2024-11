Lange file na kettingbotsing met acht voertuigen op E34 in Vrasene

Ook het verkeer op de E34 richting Antwerpen heeft vanmorgen lange tijd hinder ondervonden door een kettingbotsing ter hoogte van Vrasene. Rond kwart voor acht botsten acht voertuigen tegen elkaar op de linkerrijstrook. Gelukkig vielen er geen gewonden. Zes van de acht betrokken voertuigen moesten wel getakeld worden, en dat nam veel tijd in beslag. Op een bepaald moment stond er meer dan een uur file, over een afstand van zo'n 10 kilometer. Rond half tien was de rijbaan weer vrij. Hoe de kettingbotsing is kunnen gebeuren, dat wordt nog verder onderzocht.