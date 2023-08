Lander Merckpoel: "Club StuBru kan springplank zijn naar de mainstage op de Grote Kaai"

Headliner op de Lokerse Feesten donderdag was Balthazar. De indierockgroep staat al ruim tien jaar aan de top in België. De meeste bandleden hebben ook zijprojecten, zoals Warhaus en J. Bernardt. Het concert op de Lokerse Feesten is het laatste in lange tijd. Dat gaf de groep zelf aan op sociale media. Wij polsten naar reacties bij de fans.