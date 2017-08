In onze provincie is er voorlopig nog maar sprake twee concrete fusies. Die tussen Knesselare en Aalter en ook nog tussen Deinze en Nevele. Ook bij verschillende andere gemeenten worden er formele of informele gesprekken gevoerd. In Lebbeke bijvoorbeeld, maar daar is het bij één verkennend gesprek met buurgemeente Opwijk gebleven. Een andere gemeente die vaak in het fusiedossier wordt genoemd is Laarne. Een gemeente van slechts 12.500 inwoners. Burgemeester Ignace De Baerdemaeker is zeker niet tegen een fusie, maar hij wil niet verplicht worden.