Landbouworganisaties bereiken akkoord met Vlaamse regering, maar boeren reageren verdeeld

Er komen vier nieuwe OverKop-huizen in onze regio. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) vanmorgen aangekondigd in het OverKop-huis van Aalst. Een OverKop-huis is een ontmoetingsplek waar jongeren terecht kunnen voor professionele hulp, om er mentaal weer bovenop te komen. De Vlaamse regering investeert er 1,8 miljoen euro in. De nieuwe OverKop-huizen in onze regio komen in Dendermonde, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem.