Spoornetwerkbeheerder Infrabel is dringend op zoek naar nieuwe werknemers voor in de Waaslandhaven. Het gaat dan vooral om technische profielen zoals lassers en onderhoudstechniekers. Want de strijd om die werknemers is moordend, klinkt het. En hun voornaamste concurrent is de privésector. Om mensen te overtuigen van een job bij het spoor, organiseerde Infrabel dit weekend een grote jobdag in de haven.