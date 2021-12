In Lebbeke is gisteravond een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Een bestelwagen en een personenwagen reden na een inhaalmanoeuvre aan de Flor Hofmanslaan frontaal op elkaar in. Op die plaats mag er niet ingehaald worden. Maar een witte bestelwagen haalde toch een vrachtwagen in en de personenwagen die uit andere richting kwam kon de aanrijding niet vermijden. De klap was bijzonder hevig en de hele straat lag bezaaid met brokstukken. In de personenwagen vielen twee gewonden, de bestuurster verkeerde zelfs in levensgevaar. Ook in de bestelwagen viel een gewonde. De Flor Hofmanslaan was door het ongeval urenlang afgesloten.