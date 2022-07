Landbouwbedrijf in Wetteren wil bezoekers weren als ze nog afval achterlaten

Op de E40 in Erpe-Mere heeft een vrachtwagen gisterennamiddag rond half vijf om nog onduidelijke redenen plots vuur gevat. De bestuurder reed richting Brussel toen hij merkte dat zijn lading in brand stond. Hij zette de vrachtwagen meteen aan de kant en kreeg hulp van enkele passerende bestuurders die met brandblussers het vuur te lijf gingen. Ook de brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet meer vermijden dat de lading helemaal uitbrandde. De vrachtwagen was geladen met kampeermateriaal van een scoutsgroep uit Heusden-Zolder, die op kamp is in Zottegem. Door de brand was de rechterrijstrook van de E40 en de afrit Erpe-Mere een tijdlang afgesloten voor het verkeer.