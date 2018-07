Landbouw zkt. water? Aquafin to the rescue!

De Boerenbond zegt nu dat door het oppompverbod de land- en tuinbouwers geen mogelijkheden meer hebben om hun gewassen te beschermen tegen de droogte. De Boerenbond vraagt daarom aan Landbouwminister Joke Schauvliege om te onderzoeken of de droogte kan erkend worden als landbouwramp. De minister laat weten de procedure in gang te zetten. Het KMI moet nu bekijken of het gaat om een uitzonderlijke toestand. Ondertussen biedt Auquafin aan de landbouw haar gezuiverd afvalwater aan. Aquafin verzamelt afvalwater van bijvoorbeeld douches, toiletten en wasmachines en transporteert dat via de riolen naar waterzuiveringsinstallaties. Er zijn zo'n 300 installaties in Vlaanderen en die zuiveren 1 miljard kubieke meter afvalwater per jaar. Dat kan dan weer gebruikt worden voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Voetbalclubs, bedrijven, gemeenten en landbouwers kunnen bij Aquafin een contract afsluiten om dat gezuiverd afvalwater te verkrijgen.