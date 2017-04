Land- en tuinbouwseizoen start vroeg dit jaar

Een onaangekondigde staking in een Waalse vestiging van het logistieke bedrijf Yusen Logistics heeft vanmorgen ook het Vlaamse zusterbedrijf in de Waaslandhaven lamgelegd. Een honderdtal Waalse werknemers blokkeerden in Melsele de toegangspoort. Yusen Logistics werkt onder meer voor Caterpillar in Gosselies, dat in september haar sluiting aankondigde. De arbeiders van Caterpillar hebben intussen een akkoord over een sociaal plan, maar de onderaan-nemers voelen zich in de steek gelaten.