In Laarne moet er toch iets in de grond zitten. De kleine gemeente levert het ene wielertalent af na het andere. U herinnert zich ongetwijfeld Etienne De Wilde, één van de grootste pistiers van ons land. Ook twee naamgenoten laten de laatste tijd meer en meer van zich horen in de koers. Julie De Wilde werd vice-wereldkampioene bij de juniores. Maar, ook haar broer Gilles is een groot talent. Hij is net prof geworden bij Sport Vlaanderen. Samen met pistier Fabio Van den Bossche, ook al uit Laarne, ging Gilles De Wilde zich klaarstomen in Mallorca.