Lancering van STROOM, het gloednieuwe festival in de Scheldevallei

Het STROOM festival langs de Scheldevallei is vandaag officieel voorgesteld. Muziek, kunst en debatten... Dat allemaal gelinkt met de natuur. Het festival start op 26 juni en loopt tot en met 3 juli op verschillende locaties tussen Antwerpen en Gent. Ook bij ons in de streek zijn er heel wat activiteiten. Onder andere in Wetteren, Wichelen, Laarne, Kruibeke, Dendermonde en Berlare. Cultuur linken met de natuur, dat is de rode draad van het STROOM festival. Het draait dus niet enkel rond klassieke muziek, het wordt een hele beleving. Stilstaan bij het klimaat is belangrijk en de Scheldevallei wordt dankzij het festival extra in the picture gezet.