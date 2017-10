Lancering integraal detailhandelsplan voor Zuid-Oost-Vlaanderen

Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, wil 500 erkende vluchtelingen aan het werk zetten. Maar wel op voorwaarde dat de federale overheid de regeling rond havenarbeid aanpast. Dat laat hij weten in een open brief aan de regering en de politieke partijen. Het is niet de eerste keer dat Huts zijn ongenoegen laat blijken over de wet-Major. Die wet zegt dat in de haven enkel erkende havenarbeiders mogen werken. Katoen Natie doet veel e-commerce in de haven, en dure havenarbeiders zijn volgens Huts niet geschikt om dat werk uit te voeren. Als de regering die wet-Major aanpast, dan wil de topman van Katoen Natie 500 asielzoekers in zijn magazijnen te werk stellen.