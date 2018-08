China wil koste wat het kost in 2030 deelnemen aan het WK Voetbal en rekent daarvoor op de hulp van Waasland-Beveren. De club gaat namelijk Chinese beloftevolle voetballers klaarstomen. Er is een overeenkomst getekend voor 5 jaar. Concreet gaat het om een uitwisselingsproject van Chinese voetballers die op de Freethiel een opleiding zullen krijgen, en voetbaltrainers van Waasland-Beveren die in Shanghai de jeugd gaan opleiden. De eerste opleiding is in februari voor Chinese voetballertjes van 11-12 jaar. In augustus volgt dan een tweede voetbalkamp voor 14-15-jarigen.