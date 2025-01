Oost-Vlaanderen blijft zich verzetten tegen erkenning nieuwe moskeeën, 10 gebedshuizen in provincie krijgen negatief advies

In basisschool De Vierklaver in Temse start het Department Zorg maandag met een grote test- en vaccinatiecampagne, omdat bij vier kinderen hepatitis A is vastgesteld.





Het gaat om kinderen uit hetzelfde gezin, waarvan de moeder ook besmet is en in het ziekenhuis ligt. Twee kinderen zitten in de kleuterklas, één in het eerste leerjaar en één in het zesde leerjaar. Maandag worden de kleuters getest en gevaccineerd, behalve de twee oudste kleuterklassen. Die worden onder verhoogd toezicht geplaatst. En dinsdag is het personeel aan de beurt. De kinderen van de lagere school worden voorlopig niet getest omdat de kans op besmetting daar kleiner is. De school neemt ook extra maatregelen.