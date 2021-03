Lager, secundair en hoger onderwijs gaat week vroeger dicht

Het Overlegcomté besliste om alle scholen, behalve de kleuterscholen, vanaf volgende week al te sluiten. Dat is een week voor de paasvakantie. Reden daarvoor is de hoge besmettingscijfers bij tieners. Enkele middelbare scholen zijn nog bezig met de organisatie van examens, die zouden wel doorgaan. In Dendermonde is de lagere school van het Oscar Romerocollege sinds vandaag gesloten. Iets meer dan honderd leerlingen van de school aan het Sas zitten thuis. Door een besmetting of omdat ze in quarantaine moesten. Ook enkele leerkrachten zijn uitgevallen. Daardoor heeft de veiligheidscel van de stad beslist de lagere school vanaf vandaag te sluiten. De leerlingen krijgen wel nog afstandsonderwijs. De kleuterschool, die tot nu toe gevrijwaard is van besmettingen, blijft wel open. Op dinsdag 30 maart komt er een testbus langs van eerstelijnszone Dender om alle lagereschoolkinderen te testen.