Lage grondwaterstand in Oost-Vlaanderen: "We kunnen regen gebruiken, nu vooral spaarzaam omgaan met water"

De grondwaterstanden in onze provincie zijn voor deze tijd van het jaar laag tot zeer laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Mileumaatschappij. Dit komt omdat het al wekenlang niet heeft geregend, en ook de rest van het voorjaar viel er minder neerslag dan normaal. Vooral Oost- en West-Vlaanderen hebben hier last van, terwijl de waterstanden in Limburg normaal zijn. De situatie is nog niet alarmerend, maar het is wel belangrijk om alert te blijven, vooral met de drogere zomermaanden in het vooruitzicht.