Lading aardappelen komt op rijbaan terecht bij ongeval in Lokeren

Op de E34 ter hoogte van het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever verloor een chauffeur van een vrachtwagen die richting Zelzate reed in de bocht de controle over het stuur. Dat gebeurde gisteravond tijdens een korte, hevige regenbui. De vrachtwagen plooide in schaar en schoof net tussen een doorsteek de andere rijhelft op. Daar ramde het gevaarte twee auto's. De bestuurster van een derde auto reed vervolgens in op de vrachtwagen. In de auto die vol in de flank was geraakt, kwam de bestuurster gekneld te zitten. De brandweer had zo'n half uur nodig om haar te bevrijden. Ze werd zwaargewond maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurders raakten lichtgewond. De Bulgaarse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd maar verkeerde in shock. Door het ongeval was de E34 ruim 3 uur lang afgesloten richting Antwerpen. In de andere richting was er slechts één rijstrook vrij.