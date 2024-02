Laatste wagen rijdt van de Grote Markt

Goeieavond, welkom. 't Is gebeurd. De laatste wagen van de zondagsstoet is zonet de Grote Markt in Aalst afgereden. Die zondagsstoet is heel vlot en zonder grote incidenten verlopen. Zowat 80.000 toeschouwers zakten af naar Aalst. Zij zagen 71 officiële carnavalsgroepen en zo'n 200 losse groepen. De hele dag lang toonden de carnavalisten hun pracht en praal. De grote groepen met prachtige praalwagens. De losse groepen speelden meer in op de actualiteit met onder andere het boerenprotest en de hetze bij Eendracht Aalst als onderwerpen. Het weer was wisselvallig. Vooral na half zeven vielen er enkele flinke buien. Maar toch was deze 94ste zondagsstoet een groot succes.