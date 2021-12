Cultureel centrum De Werf in Aalst sluit vanaf aanstaande maandag weer de deuren. Dat laat De Werf weten in een persbericht. De voorstellingen van dit weekend, Die Verdammte Spielerei en PlastiekBERTRAND, gaan wel nog door. Voorstellingen die na het weekend gepland stonden, die worden geschrapt. Voor welke periode, is op dit moment niet duidelijk. Wie een ticket kocht voor een voorstelling die niet kan doorgaan, die krijgt zijn centen terugbetaald. De Werf bijt door de zure appel heen en blijft geloven in een cultureel voorjaar. De voorverkoop van het voorjaar 2022 wordt sowieso morgenochtend op gang getrapt. Tijdelijk sluiten en blijven hopen is het enige wat De Werf kan doen, zegt het nog.