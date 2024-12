Laatste voorbereidingen op oudejaarsdiner beginnen al vroeg: "Op tijd begonnen om bij onze familie en vrienden te zijn"

Goeieavond en welkom. U bent wellicht al aan het aperitieven, om dan straks te genieten van het oudejaarsdiner. Gezellig met familie of vrienden aan tafel. Als u zelf gastheer of -vrouw bent, dan komt daar toch altijd de nodige stress bij kijken. Want alles moet piekfijn in orde zijn voor de gasten. En op een gangetje meer of minder tijdens het feestmaal wordt niet gekeken. Wij volgden de laatste voorbereidingen voor vanavond mee bij Elien en Ronald uit Sint-Niklaas. En als u nog niets heeft gegeten.. Dan moet ik u waarschuwen, het is om honger van te krijgen.