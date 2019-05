Laatste voorbereidingen in Lede voor gloednieuw totaalspektakel #M

35 jaar na zijn laatste single en gouden plaat waagt Jean-Marie Pfaff zich opnieuw aan een muzikaal avontuur. Voor de Oktoberfeesten in Wieze heeft hij een nummer opgenomen: ‘Rucki Zucki’. Officieel is de oud-Rode Duivel en ex doelman van SK Beveren en Bayern München-met pensioen, maar hij is ook ambassadeur van de Oktoberfeesten. Toen hij keeper was bij Bayern München was Rucki Zucki hét volkslied op de Oktoberfeesten daar in Duitsland. De Nederlandse accordeonist Johan Veugelers stak het nu in een nieuw jasje, en eind mei, begin juni zou de single uitkomen.