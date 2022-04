Laatste vijf jaar aantal niet-Belgen op Oost-Vlaamse arbeidsmarkt verdubbeld: "Goeie evolutie"

De wasserijen in onze regio trekken aan de alarmbel. Want het wordt stilaan onhoudbaar om alle machines te laten draaien, zeggen ze. Door de gestegen prijzen van gas en elektriciteit zien ze hun uitgaven enorm stijgen. Gas is bijvoorbeeld 14 keer zo duur geworden. Bij een industriële wasserij in Sint-Niklaas hebben ze de voorbije jaren wel geïnvesteerd in hernieuwbare energie, maar ook dat dekt de lading niet. Want ook de stoffen, zoals linnen en katoen, worden elke dag duurder.