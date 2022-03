Laatste vaccinaties vandaag, Denderdal wordt opvang voor vluchtelingen

Het aantal patiënten op de COVID-afdelingen is het voorbije weekend in de ziekenhuizen in onze streek opnieuw gestegen. Er zijn nu in totaal 247 patiënten opgenomen met een coronabesmetting. Dat zijn er 28 meer dan vrijdag, en 55 meer dan een week geleden. De grootste stijging is er opnieuw in Aalst, waar er in in het OLV en het ASZ samen nu 125 patiënten zijn opgenomen. In het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren zijn dat er vandaag 65, een stijging met 12 ten opzichte van vrijdag. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde en in het AZ Sint-Elizabeth in Zottegem blijft de situatie vrij stabiel, ook op weekbasis, net als op de afdelingen Intensieve Zorg.