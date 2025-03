Laatste uurtjes in carnavalshallen: "Toch een beetje gezonde stress"

Het is aftellen in Aalst naar de carnavalsstoet van zondag. In de hallen waar de groepen aan hun wagens werken is het druk. Voor sommige zal het tot de laatste minuut doorgaan zijn. Conner Rousseau en Sammy Mahdi kwamen al eens een kijkje nemen naar de praalwagens en hun eigen kop.