Laatste restauratiefase voor internaat van het Sint-Jozefscollege in Aalst

In Sint-Niklaas mogen de inwoners zich opmaken voor opnieuw een knap staaltje street art. Want aan Vijfstraten is een street art-kunstenaar bezig met het maken van een grote muurschildering. De artiest heet ROA, en het is niet zijn eerste werk in Sint-Niklaas. De voorbije twintig jaar schilderde hij ook elders in de wereld monumentale werken op muren en gebouwen. Zo ging hij ook al aan de slag in wereldsteden als Londen, New York, Parijs en Berlijn. Zijn werken stellen meestal dieren voor, overwegend in zwart en wit. Op de muur van dit oude industriële gebouw naast een supermarkt verschijnt een vogel. Maar de tekening zal pas echt af zijn volgende week woensdag. En dan gaan we opnieuw kijken.