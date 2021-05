En we eindigen waarmee we begonnen zijn. Want dat onze regio uitkijkt naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vanavond, bewijst het personeel van de Utopia-bibliotheek in Aalst. De bibliotheekmedewerkers boksten dit grappige filmpje in elkaar. Elk personeelslid vertolkt een memorabele Belgische inzending van de afgelopen decennia. De één met al wat meer overgave dan de ander. Utopia postte de video op sociale media. Er raakten géén lachspieren gewond tijdens de opnames, schrijft de bib erbij. Probeer dit vooral ook thuis en deel het resultaat met ons, is de boodschap.