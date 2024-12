Laatste marktdag in het Antwerpse Zwijndrecht maakt de tongen los: "Zemmen ons goe baai ons kloeëte"

Binnen een paar dagen ruilt de gemeente Zwijndrecht de provincie Antwerpen in voor Oost-Vlaanderen. Want vanaf 1 januari vormen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke samen een nieuwe fusiegemeente. Nochtans hadden veel mensen in Zwijndrecht er tijdens een referendum voor gekozen om niet samen te gaan. Bij veel Zwijndrechtenaren is dat nog altijd niet verteerd. Dat ondervonden onze collega's van ATV vanochtend op de wekelijkse markt.