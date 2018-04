Nieuws Laatste kans voor groepsaankoop groene stroom bij provincie

De groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas van de provincie Oost-Vlaanderen is opnieuw een groot succes. Meer dan 62.500 geïnteresseerden hebben zich tot nu toe al ingeschreven. Eandis kwam met het beste voorstel op de proppen. Overstappen naar groene stroom is volgens de provincie goed voor een paar tienduizend ton minder koolstofdioxide in de lucht, en het is ook goed voor de portemonnee. Een gezin met een combinatiecontract voor elektriciteit en gas zou gemiddeld 347 euro per jaar kunnen besparen. Wie wil kan zich nog altijd inschrijven.