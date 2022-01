Laatste kans op Olympische kwalificatie voor bobsleester uit Lede

Het Belgisch Kampioenschap veldrijden in Middelkerke is nog maar pas achter de rug, maar in Lokeren kijken ze al uit naar de editie van volgend jaar. Want in 2023 gaat het BK door in het Park Ter Beuken. Als alles goed gaat, strijden in het weekend van 14 en 15 januari Wout Van Aert, Micheal Vanthourenhout en co om de Belgische titel op het parcours van de Rapencross. Die omloop wordt wel nog aangepast met een nieuwe heuvel en een behendigheidsparcours. Vandaag stelde de organisatie al het nieuwe logo voor, met een kenmerkende Lokerse haas en de Belgische driekleur. En er staat ook nog heel wat op de planning in aanloop naar dat Belgisch Kampioenschap.