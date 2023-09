Laatste ballonnen gaan de lucht in tijdens Vredefeesten

In Ressegem bij Herzele is gisteravond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Dat gebeurde in de Ressegemstraat. Een bestuurder van een Audi verloor er de controle over het stuur. Hij knalde tegen eerst een betonnen elektriciteitspaal, die afbrak en dwars over de straat terechtkwam. De bestuurder raakte daarna ook een muurtje. De bakstenen vlogen in het rond, verschillende geparkeerde wagens raakten beschadigd. De chauffeur zelf raakte als bij wonder niet gewond. Hij zou aan de politie verklaard hebben dat hij te snel reed en ook gedronken had. De brandweer kwam ter plaatse om alle brokstukken op te ruimen. Ook arbeiders van Fluvius moesten ter plaatse komen om de elektriciteitspaal te herstellen.