Nieuws Laarne praat met Destelbergen over een eventuele fusie

De gemeente Laarne is in gesprek met buurgemeente Destelbergen over een fusie. Laarne beschouwt zich, net zoals Destelbergen, almaar meer als een zogenoemde tuingemeente van Gent. Volgens burgemeester Ignace De Baerdemaeker zijn er veel gelijkenissen tussen Laarne en Destelbergen. Beide gemeenten zouden bij een fusie op dezelfde problemen kunnen focussen. Een fusie met de andere buurgemeente Wetteren zou dan weer logischer zijn, omdat Wetteren en Laarne deel uitmaken van dezelfde politiezone. Maar dat ziet De Baerdemaeker niet zitten. Als er een fusie komt dan is dat ten vroegste in 2019, na de verkiezingen.