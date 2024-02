Kylian Hazard is één van de opvallende nieuwkomers bij SK Beveren: "Niet meteen inzetbaar, maar goede deal gesloten met RWDM"

Greg Van Avermaet doet op 1 mei een gooi naar een nieuwe Belgische titel, op het BK gravel. Gravel of gravelbiking is een nieuwe sport die enorm in de lift zit. Het is fietsen, maar dan vooral op onverharde wegen. En begin mei staat het tweede BK Gravel op het programma in Turnhout. Daar staan zowel amateur- als meer getrainde renners samen aan de start. En dus ook Greg van Avermaet. De Grembergenaar hing in oktober vorig jaar z'n fiets aan de haak. Maar echt stilzitten heeft hij niet gedaan. En wie weet schrijft hij dus in mei nog een titel bij op z'n rijkgevulde palmares.