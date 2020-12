Bij het chemisch bedrijf Ashland Specialties in Doel is gisteravond een spontane staking uitgebroken. De directie had eerder deze week aangekondigd dat 1 op de 4 banen in het bedrijf op de tocht staan. Dat nieuws kwam hard aan bij het personeel, zeker omdat de vestiging in Doel goede cijfers haalt. Momenteel ligt de volledige productie stil en dat is niet zonder gevaar.