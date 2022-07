Kwartier van de Toekomst in Geraardsbergen: "Politieke deal op de rug van de boeren"

Het is vandaag de nationale feestdag, de dag waarop we de eedaflegging herdenken van de eerste koning der Belgen, Leopold I, op 21 juli 1831. En traditioneel wordt deze feestdag ingezet met een Te Deum, een dankbetuiging aan God, in de Kathedraal in Brussel maar ook in heel veel andere kerken over het hele land. Zo ook vanmorgen in Dendermonde.