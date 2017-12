Kwartfinale Waasland-Beveren versus Genk: Sneeuw en speculaties

De wedstrijd tussen Eendracht Aalst en Deinze van deze middag is uitgesteld. Rond half twee inspecteerde de scheidsrechter het veld, maar die kwam al snel tot de logische conclusie dat er niet kon gevoetbald worden. De gesmolten sneeuw had het veld herschapen tot een grote modderpoel. De voetbalbond gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de wedstrijd. Ook Virton-Dender werd afgelast, net als Pepingen-Temse. In de provinciale reeksen was er zelfs een algemene afgelasting.