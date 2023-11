Kwart van werknemers openbare diensten was al slachtoffer van fysiek geweld

Jean-Jacques De Gucht, Vlaams parlementslid voor Open Vld, is kandidaat voor de 3de plaats op de Kamerlijst. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Al wekenlang was de vraag welke plek de Aalsterse liberale schepen zou krijgen op de Vlaamse lijst. Hij ambieerde de eerste of de tweede plaats op die lijst en voerde daar strijd over met Egbert Lachaert. Nu komt De Gucht naar buiten met het nieuws dat hij Kamerlid wil worden. Naar eigen zeggen om in dat parlement te strijden voor ethische thema’s zoals euthanasie, abortus, draagmoederschap en de LGTBQ- rechten.